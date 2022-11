Per Leihmutter: Alle Infos zu Rebel Wilsons Babyglück!

Rebel Wilson (42) weiht ihre Fans endlich ein! Im Juni gab die Schauspielerin offiziell bekannt, dass sie in einer Beziehung mit der Designerin Ramona Agruma ist. Kurz darauf berichtete ein Insider, dass das Paar auch eine Familie gründen wolle – und offenbar schon längst dabei war: Denn jetzt verkündete Rebel auf Instagram überglücklich die Geburt ihrer Tochter Royce Lillian per Leihmutterschaft. "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder!", fasste die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Freude in Worte.

