"Am Set": Lindsay Lohan verrät Details zum Heiratsantrag

Lindsay Lohan (36) verrät süße Details zu ihrer Verlobung! Vor rund einem Jahr machten freudige News die Runde: Ihr Partner Bader Shammas hielt um die Hand seiner Liebsten an. Im vergangenen Juli war es dann endlich so weit und die beiden Turteltauben wagten den Gang vor den Traualtar. Seitdem zeigt die "Freaky Friday"-Darstellerin regelmäßig ihren Fans im Netz, wie sehr sie ihr gemeinsames Eheleben genießen. Jetzt verriet Lindsay, wo genau Bader ihr die Fragen aller Fragen gestellt hat!

In einem Interview in der "Drew Barrymore Show" plauderte die 36-Jährige aus dem Nähkästchen. "Er hat mir am Set von 'Falling for Christmas' einen Antrag gemacht", schwärmte Lindsay. "Ich durfte es niemandem sagen, weil ich nicht wollte, dass es von unserer Arbeit ablenkt, also habe ich verheimlicht, dass ich verlobt bin", fügte der "Girls Club"-Star außerdem hinzu.

Auch verriet Lindsay in dem Interview, wie ihr Co-Star Jamie Lee Curtis (63) ihr bei den damaligen Dreharbeiten zu "Freaky Friday" half. "Jamie war eine große Mentorin für mich, denn ich glaube, ich wurde gerade 17 Jahre alt, und ich war gerade in einer Phase, in der Mädchen-Dinge passierten [...] also brauchte ich sie [...] und sie war wirklich nur für mich da – bis heute", schwelgte Lindsay in Erinnerung.

Getty Images Schauspielerin Lindsay Lohan

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan im August 2022

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan

