"Hochzeit auf ersten Blick"-Christoph fehlt: Fans entsetzt!

Christoph macht die Zuschauer fassungslos! Der Niedersachse heiratete bei Hochzeit auf den ersten Blick die Berlinerin Nadine, die er bis zur Trauung nicht kannte. Schon zu Beginn der Hochzeitsreise stellte sich heraus, dass die Chemie zwischen den beiden nicht ganz stimmt. Schließlich brach der Müllermeister das Sozialexperiment sogar ab und trat die Heimreise an. An einem klärenden Gespräch mit seiner Ehefrau war er wohl nicht mehr interessiert: Er tauchte nicht einmal beim großen Finale auf! Die Fans können das überhaupt nicht nachvollziehen.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 15. November 10:35 Uhr] hervorgeht, gaben von insgesamt 3.270 Teilnehmern 2.673 (81,7 Prozent) an, dass sie Christophs Verhalten feige finden. Sie stimmten für: "Er hätte Nadine aus Respekt wenigstens noch einmal gegenübertreten können!" 579 (18,3 Prozent) halten die Aktion des 29-Jährigen hingegen für angebracht und vermuten, dass er sich einfach vor etwas Schlimmerem bewahren wollte.

Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in den Kommentaren eines Promiflash-Beitrags auf Instagram wider. "Der Typ geht einfach gar nicht! Null Verständnis, mein Gott... irgendwann ist ja mal gut und werd' erwachsen", ließ sich ein User über Christoph aus. "Er geht allem Negativen aus dem Weg. Er möchte nicht damit konfrontiert werden", mutmaßte ein anderer. Ob Christoph im zweiten Teil des Finales auftaucht, bleibt ungewiss. Nadine wird davon so oder so erst in der nächsten Folge erfahren.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

