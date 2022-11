Michelle Obama plaudert über das Datingleben ihrer Töchter

Michelle Obama (58) gewährt einige persönliche Einblicke in das Privatleben ihrer Kinder. Als ehemaliger US-Präsident stehen Barack Obama (61) und seine Familie im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Da das Paar stets versucht hatte, ihren zwei Töchtern eine normale Kindheit außerhalb des Rampenlichts zu ermöglichen, ist das öffentliche Interesse groß. Mittlerweile sind Malia (24) und Sasha (21) jedoch zu jungen Frauen herangewachsen. Wie Michelle nun verriet, sind ihre Töchter bereits richtig im Dating-Fieber!

In ihrem neu erschienenen Buch "Das Licht in uns: Halt finden in unsicheren Zeiten" plaudert Michelle über so manche intime Details aus ihrem Familienleben. Dabei ist auch das Liebesleben ihrer Töchter ein Thema. "Malia und Sasha haben genau das getan, was Barack und ich in ihrem Alter auch getan haben. Nämlich sich zu verabreden", schrieb sie und fügte hinzu, dass ihre Töchter bereits mit verschiedenen Leuten ausgegangen seien und verschiedene Beziehungskonzepte ausprobiert hätten.

Wie stolz Michelle und Barack auf die beiden sind, erklärte sie im Frühjahr in der The Ellen DeGeneres Show. "Sie sind vor unseren Augen erwachsen geworden und sie machen sich sehr gut [...] Sie sind einfach wunderbare junge Frauen", schwärmte die 58-Jährigen von ihren beiden Liebsten, die mittlerweile schon das College besuchen.

Instagram / michelleobama Michelle und Barack Obama im Januar 2022

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama im Juni 2020

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama

