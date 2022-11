Wegen Aleks' Flirt: Christina Dimitriou bricht zusammen

Christina Dimitriou (30) ist am Ende. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Aleksandar Petrovic (31) wollten ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest unterziehen. Jedoch nun scheint der Muskelmann ein wenig zu empfänglich für die dortigen Versuchungen zu sein: Der Influencer ließ sich auf einen gefährlichen Flirt mit der Verführerin Vanessa Nwattu ein, er sprach sogar von Gefühlen. Als Christina diese Bilder von ihrem Freund zu Gesicht bekam, erlitt sie einen Zusammenbruch.

Als Christina mitansehen musste, wie ihr Partner Vanessa schon fast eine Liebeserklärung machte, verlor sie die Fassung und bewarf den Fernseher mit Gegenständen. Wenig später machte ihre Wut aber der puren Verzweiflung Platz: "Es tut so weh. Ich möchte das nicht", schluchzte sie im Einzelinterview und weinte sich später auch vor ihren Mädels aus: "Ich habe ihm so vertraut. Und jetzt ist mein ganzes Leben vorbei."

Ihre Mitkandidatinnen Michelle Daniaux, Lala Aluas und Sandra Sicora (30) unterstützten Christina und versuchten, ihr Trost zu spenden. "Ich will mir nicht vorstellen, wie es in ihr aussah in dem Moment", meinte Sandra sichtlich ergriffen.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidatinnen

Anzeige



