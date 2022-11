Achtung Verwechslung: Sophia Thomalla teilt süßen Flashback

Simone Thomalla (57) scheint ihrer Tochter Sophia (33) alle guten Gene mitgegeben zu haben! Das Mutter-Tochter-Gespann ist immer ein Herz und eine Seele. Beide konnten sich einen Namen im deutschen Showbusiness machen – und das nicht zuletzt wegen ihrer gegenseitigen Unterstützung. Auch auf dem roten Teppich zeigen sie sich gerne im Doppelpack. Und jetzt erlaubt die Are You The One?-Moderatorin ihren Fans einen Einblick in ihre Kindheit: Der zeigt, dass Sophia das Ebenbild ihrer Mama Simone ist!

Auf Instagram postete Sophia ein paar Schnappschüsse aus ihrer Kindheit. Neben einem süßen Kinderbild von sich selbst teilte sie auch ein Pic mit Simone. Als kleines Mädchen im süßen Kleidchen, frechem Grinsen und riesiger Schleife sitzt sie auf dem Arm ihrer Mama. "Die guten alten Zeiten", schrieb sie in nostalgischer Erinnerung dazu. Aber Influencer Riccardo Simonetti (29) fiel nicht nur auf, wie niedlich die kleine Sophia ist: "Krass, wie ähnlich du deiner Mama doch siehst." Und tatsächlich: Die junge Simone sieht ihrer erwachsenen Tochter zum Verwechseln ähnlich.

Auch den Fans ist die Ähnlichkeit von Mutter und Tochter direkt aufgefallen. "Deine Mutter sieht eins zu eins aus wie du heute", schrieb ein Follower begeistert. "Voll süß. Und deine Mom ist bis heute eine zeitlos attraktive Frau", ergänzte eine anderer. Ein User verwies darauf, dass ebenso der Papa seinen Teil beigetragen hat, und gratulierte den beiden zu dem tollen Ergebnis.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2022 auf den Malediven

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla als Kind

Instagram / simonethomalla Sophia und Simone Thomalla im Dezember 2020

