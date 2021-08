Plötzlich Prinzessin-Fans dürfen in Erinnerungen schwelgen! Die Filmkomödie aus dem Jahr 2001 machte Anne Hathaway (38) zum Star. In dem Streifen geht es um die schüchterne Mia Thermopolis, die von ihrer Großmutter überraschend gesagt bekommt, dass sie eine Prinzessin sei. Dieser Filmstoff eroberte die Herzen von Zuschauern weltweit. Zum 20-jährigen Jubiläum postete Anne jetzt Throwback-Fotos, die die Herzen von "Plötzlich Prinzessin"-Fans definitiv höherschlagen lassen!

"Wunder geschehen. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag an 'Plötzlich Prinzessin' – der Film, der zahlreiche Pyjama-Partys zur Folge hatte", schrieb Anne auf Instagram zu einer Reihe von Schnappschüssen aus dem beliebten Kultfilm. Auf einem Foto posierte die Mia-Thermopolis-Darstellerin mit ihrer Film-Großmutter, der Schauspielerin Julie Andrews (85), und dem Regisseur Garry Marshall.

Nach "Plötzlich Prinzessin" folgte 2004 der zweite Teil des beliebten Streifens "Plötzlich Prinzessin 2". In einem Interview mit People verriet Anne, dass ein dritter Teil der Filmreihe schon bald folgen könnte. "Wir wollen nichts verraten, bevor es nicht fertig ist, aber wir arbeiten daran. Ich will es machen. Debra Martin Chase, unsere Produzentin, will es machen. Wir alle wollen wirklich, dass es passiert", gab Anne Einblick in die Pläne eines dritten Teils von "Plötzlich Prinzessin".

