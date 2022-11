Bushido und Anna-Maria haben sich zum zweiten Mal verlobt!

Bushido (44) zeigt sich von seiner romantischen Seite! Eigentlich ist der Rapper schon seit 2012 mit Anna-Maria Ferchichi (41) verheiratet. In den vergangenen Ehejahren ist auch allerhand passiert. Mittlerweile haben die beiden sieben gemeinsame Kinder. Im November des vergangenen Jahres durften sie sogar Drillinge begrüßen. Jetzt hat sich der Musiker aber etwas ganz besonderes für seine Liebste überlegt: Bushido hat ein zweites Mal um Anna-Marias Hand angehalten!

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige Einblicke in den besonderen Abend. Ganz romantisch führte Bushido sie am Strand einen roten Teppich entlang, auf dem Rosenblätter verteilt waren. "Wüsste ich nicht, dass ich verheiratet wäre, würde ich denken, ich würde jetzt einen Antrag bekommen", scherzte Anna-Maria zunächst noch nichtsahnend – und tatsächlich. Der "Sonnenbank Flavour"-Interpret hat es getan und die Antwort seiner Frau war erneut Ja. "Es berührt mich noch mehr als beim ersten Mal vor zehneinhalb Jahren. Du kennst mich fast 12 Jahre, kennst all meine Fehler und Macken und dennoch möchtest du mich ein zweites Mal heiraten", schrieb die Familienmutter.

Diese Wendung des Abends hatte Anna-Maria nicht kommen sehen, wie sie im Netz betonte. "Im Leben habe ich nicht damit gerechnet. Ich fasse es nicht! Selbst die Kinder wussten es, haben aber alle kein Wort verraten", schrieb die Schwester von Sarah Connor (42) überwältigt.

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Anzeige

ActionPress Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

Anzeige

Instagram / bush1do Bushidos zweiter Verlobungsring für Anna-Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de