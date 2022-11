Bushido und Anna-Marias Drillinge feiern ersten Geburtstag!

Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) haben allen Grund zum Feiern! Die Familie des Rappers und seiner Liebsten ist vor zwölf Monaten um drei neue Mitglieder gewachsen: Anna-Maria brachte im November 2021 die Drillinge namens Naima, Leonora und Amaya zur Welt. Inzwischen haben die drei schon ihr erstes Lebensjahr hinter sich: Bushido und Anna-Marias Drillinge feiern heute ihren ersten Geburtstag!

Auf ihren Instagram-Profilen ließen Bushido und Anna-Maria ihre Fans jetzt an diesem besonderen Tag teilhaben: Die Familie feiert den ersten Geburtstag der Kleinsten mit großen Luftballons und einer rosafarbenen Torte. "Heute vor einem Jahr habt ihr das Licht dieser Welt erblickt", schrieb der stolze Papa und brachte seine Emotionen zum Ausdruck: "Wir haben gelacht und geweint, gehofft und gebangt, aber was wir immer und zu jeder Zeit getan haben, war euch zu lieben."

Und auch Anna-Maria ließ es sich nicht nehmen, ihren drei kleinen Töchtern einen Text zu widmen. "Ihr habt unser Leben in einer schweren Zeit mit so unendlich viel Liebe gefüllt!", schwärmte die Schwester von Sarah Connor (42) und betonte zudem: "Jeden Morgen, wenn ich in euer Zimmer komme, kann ich es kaum fassen, so viel Glück gehabt zu haben!"

Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

Anna-Maria Ferchichis Kinder im Mai 2022

