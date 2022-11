Nach Mats-Trennung: Cathy Hummels sucht in L.A. nach Männern

Cathy Hummels (34) sucht in den USA die große Liebe! Die Influencerin bestätigte gerade ihre Trennung von Ex-Weltmeister Mats Hummels (33). In Interviews und einer Doku lässt die Kampf der Realitystars-Moderatorin tief wie selten zuvor in ihr Seelenleben blicken. Mit dem Liebesglück sollte es nun in Los Angeles klappen: Mithilfe einer Agentur fischte Cathy an der Metropole an der Westküste nämlich nach Männern.

"Ich bin, was Dating angeht, sehr schüchtern", lachte Cathy nun im Interview mit Bild. 15 Jahre lange habe sie nur Mats gedatet – der Neuanfang habe da schon Überwindung gekostet. Geholfen habe da die unbeschwerte Art der US-Amerikaner. Ohnehin sei für sie vor allem der Charakter wichtig, betonte die 34-Jährige: "Aussehen ist mir tatsächlich egal. Wenn ich einen Mann mag, dann merke ich das gleich. Ich spüre das, aber es gibt nicht den einen Typ."

Eilig habe sie es allerdings nicht mit dem neuen Mann an ihrer Seite: "Ich mache mir da keinen Druck, wenn es passiert, dann passiert es." Mit ihrer aktuellen Situation sei sie ohnehin ziemlich glücklich, fügte Cathy hinzu: "Ich freu mich auf alles, was in meinem Leben noch so kommt."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

