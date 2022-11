Ohne seine Kate: Prinz William macht Solo-Trip nach Cardiff

Prinz William (40) kommt seinen Verpflichtungen als Thronfolger nach! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) steht König Charles III. (74) an der Spitze der britischen Königsfamilie. Auch dem ältesten Sohnemann des neuen Monarchen werden deshalb immer mehr royale Verpflichtungen übertragen. Wohltätigkeitsveranstaltungen oder andere Events hält der Zweifachpapa seither meistens mit Ehefrau Prinzessin Kate (40) ab. Für seinen Trip nach Wales hat sich Prinz William nun jedoch alleine auf den Weg gemacht!

Der Prinz von Wales hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mehr über das Land zu erfahren, nachdem er benannt wurde – und machte sich am Mittwoch auf in die walisische Hauptstadt Cardiff. Dort will der 40-Jährige mehr über die Anliegen der einheimischen Bevölkerung erfahren, um sich noch intensiver mit den Problemen und Sorgen der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Dabei ist es eher ungewöhnlich, William alleine zu sehen – immerhin wurde der Thronfolger seit der Ernennung seines Vaters zum König meistens von Kate begleitet.

William kommt als Thronfolger nicht nur mehr royalen Pflichten nach, sondern hilft auch seinem Vater – dabei legt der britische König offenbar viel Wert auf die Meinung seines Sohnes. So auch in Bezug auf Prinz Andrew (62), dem nach seinem Missbrauchsskandal alle royalen Titel aberkannt wurden. Wenn es nach dem Vater-Sohn-Duo geht, soll das auch so bleiben. "Der König ist in Bezug auf diese Frage sehr entschlossen und Prinz William auch. Das war's", erklärte eine Quelle gegenüber Mirror.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im November 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William bei seinem Cardiff-Besuch im November 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew im April 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de