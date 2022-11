So lief Cathy Hummels' erstes Date nach Scheidung von Mats

Cathy Hummels (34) ist bereit für etwas Neues! Die Influencerin trennte sich vor knapp zwei Jahren von ihrem Mann Mats Hummels (33). Jahrelang war sie mit dem Fußballprofi zusammen und gemeinsam bekamen sie auch einen Sohn. Die Trennung nahm die Kampf der Realitystars-Moderatorin allerdings ziemlich mit und sie verarbeitete sie einige Zeit lang. Nun stürzte sich Cathy allerdings wieder ins Datingleben!

In ihrer Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" zeigte die 34-Jährige, wie sie sich in L.A. auf Männerjagd begab. Zunächst meldete sie sich bei einer Datingbörse an und hatte wenig später auch ihr erstes Blind-Date. "Das war ein krasser Schritt, weil das das erste Date ist, seit ich getrennt bin. [...] Der Mats war halt mein einziger Freund – dreizehneinhalb Jahre lang", gab sie zu. Doch von ihrem Date-Partner war sie nicht wirklich überzeugt: "Er hat mir gesagt, dass er Schauspieler ist und hat mir dann eine Szene gezeigt. Da war es für mich einfach klar. Da war es dann schon durch."

Doch das Date hat Cathy auch einiges gezeigt: Nämlich, dass sie durchaus bereit für etwas Neues ist. "Ich habe bei dem Date gemerkt, dass ich Lust habe, Männer kennenzulernen, aber nicht auf eine feste Beziehung", resümierte die Netzbekanntheit.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2022

