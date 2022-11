"Super Bowl des Strippens": Channing Tatum zu "Magic Mike"

Ein letztes Mal Channing Tatum (42) in Magic Mike! Über sieben Jahre ist der Release des zweiten Teils des Stripper-Films mittlerweile her – lange war nicht klar, ob überhaupt ein weiterer Streifen folgen soll. Bereits Ende vergangenen Jahres kündigte der Tänzer aber an, dass es einen dritten Teil geben wird. Das lange Warten hat jetzt ein Ende: Gestern wurde der Trailer des Films "Magic Mike's Last Dance" veröffentlicht!

"Das Stripperversum wird nie wieder dasselbe sein", spoilert Channing in einem Interview gegenüber dem People Magazin, der neben dem Hauptdarsteller auch Produzent des Films ist. Der Stripper Mike Lane fängt eine Romanze mit einer Dame der Gesellschaft an – zusammen wollen sie in London eine epische Bühnenshow auf die Beine stellen. "Ich will tanzen, so wie wir es in den anderen beide Filmen nicht konnten", wünscht sich der Step Up-Schauspieler und bekam wohl, was er wollte. Selbst bezeichnete er die Tanzeinlagen als "Super Bowl des Strippens". In diesem letzten Teil der Serie solle wohl eher die Sichtweise der Frau gezeigt werden und nicht – wie in der Vergangenheit – aus der Perspektive von Mike.

Ende November 2021 postete Channing die Titelseite des Drehbruchs zu "Magic Mike's Last Dance" auf seinem Instagram-Account und bekam schon hier viel positives Feedback. "Kumpel, diese Filmserie ist fanstatsisch, ich kann's nicht abwarten", schreibt ein begeisterter Follower.

