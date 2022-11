Elsa Pataky glänzt mit Schmuck im Wert von fast 200.000 Euro

Elsa Pataky (46) zieht alle Blicke auf sich! Die spanische Schönheit ist seit zwölf Jahren mit Schauspieler Chris Hemsworth (39) liiert, gemeinsam haben sie drei Kinder. Ohne ihren Gatten, dafür aber mit viel Glamour war die Schauspielerin nun auf der Premiere ihres neuen Films "Poker Face" in Sydney auf dem roten Teppich zu sehen. Dort glänzte Elsa besonders wegen ihrer teuren Accessoires!

Die Schauspielerin, die in dem Streifen eine der Hauptrollen spielt, erschien auf der Premiere in einem atemberaubenden schwarzen Kleid aus Satin. Mit ihrem tiefen Rückenausschnitt stellte sie die Outfits der anderen Premierengäste ziemlich in den Schatten. Besonders ihr Schmuck machte aber von sich reden, denn die Fast & Furious-Darstellerin fiel mit Juwelen der italienischen Luxusmarke Bulgari auf. Ihr Armband und ihre Diamantohrringe hatten einen Gesamtwert von knapp 200.000 Euro.

Auf dem Event erschien auch Elsas Schwager Liam Hemsworth (32), der in dem Film ebenfalls sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellt. Er brachte seine Partnerin Gabriella Brooks (24) mit zu dieser Premiere – und mit ihrem ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt machten die zwei ganz deutlich: Sie sind nicht getrennt und glücklicher denn je.

Getty Images Elsa Pataky im November 2022

Getty Images Liam Hemsworth und Elsa Pataky im November 2022

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks in Sydney, November 2022

