Nicht getrennt: Liam Hemsworth mit Gabriella auf Red Carpet!

Liam Hemsworth (32) und Gabriella Brooks (24) sind offenbar doch noch überglücklich miteinander! Der Schauspieler und das Model hatten vor rund drei Jahren ihre Beziehung öffentlich gemacht. Mitte August behauptete allerdings ein Insider, dass bei ihnen alles aus und vorbei sei. Demnach hätte Liam wieder mehr arbeiten müssen und sich nicht binden wollen. Doch an diesen Behauptungen ist wohl nichts dran: Liam und Gabriella zeigten sich nun total happy zusammen auf dem roten Teppich!

Am Dienstag feierte das Paar bei der Premiere von Liams neuem Film "Poker Face" in Sydney sein Red-Carpet-Debüt. Der Hunger Games-Star trug dabei ein weißes Hemd und einen schlichten schwarzen Anzug. Seine Liebste erstrahlte neben ihm in einem langen beigen Kleid mit Rollkragen. Beide hatten ein Lächeln im Gesicht und wirkten sehr fröhlich.

Liam und Gabriella hatten ihre Beziehung in der Vergangenheit weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Dezember des vergangenen Jahres gab die 24-Jährige jedoch ein Interview, in dem sie offen über ihre Liebe plauderte. "Er ist toll. Die ganze Familie Hemsworth ist toll. Sie sind die wundervollsten Menschen und ich kann mich glücklich schätzen, sie zu kennen", schwärmte sie gegenüber Stella Magazine.

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth und Gabriella Brooks

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks im November 2022 in Sydney

Instagram / gabriella_brooks Liam Hemsworth und Gabriella Brooks im Dezember 2021

