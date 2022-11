In Video: Jay Leno zeigt Verbrennungen nach Inferno-Unfall

Jay Leno (72) gewährt einen Einblick in seinen Genesungsprozess. Vor einigen Tagen wurden tragische Neuigkeiten bekannt: Der einstige Gastgeber der "Tonight Show" hatte einen Unfall und erlitt schwere Verbrennungen nach einem Autobrand. Eines seiner Fahrzeuge ging in seiner Garage plötzlich in Flammen auf. Seitdem befindet sich der Komiker in medizinischer Behandlung. Nun wurde Jay mit einem Kamerateam bei seinem Heilungsprozess begleitet.

Nur wenige Tage nach seinem tragischen Verbrennungsunfall wurde Jay samt Verbänden in einem Krankenhaus in Los Angeles gezeigt. In dem YouTube-Video, das auf dem Kanal "Inside Edition" zu finden ist, sah man den beliebten TV-Moderator, wie er samt Bandagen und Krankenhauskittel in einer Überdruckkammer liegt. Das Gesicht des Komikers wird in dem Clip dabei jedoch nicht gezeigt. Wie sein Arzt im Interview erklärte, helfe die Kammer, Jays Schwellungen zu verringern und Bakterien zu reduzieren.

"Einige der Verbrennungen im Gesicht sind etwas tiefer und etwas besorgniserregender", klärte ein anderer Mediziner erst kürzlich gegenüber TMZ über Jays Gesundheitszustand auf. Ob der 72-Jährige nach seinem Unfall mit bleibenden Schäden rechnen müsse, könne er deshalb noch nicht sagen.

Getty Images Jay Leno im März 2020

Getty Images Jay Leno im August 2022

