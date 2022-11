Insider: J.Lo soll Freundschaft mit Jennifer Garner haben

Zwischen Jennifer Lopez (53) und Jennifer Garner (50) gibt es kein böses Blut! Die zwei Hollywoodstars teilen eine Gemeinsamkeit – sie haben beide eine Vergangenheit mit Ben Affleck (50). Nach der Beziehung mit J.Lo Anfang der 2000er, war er bis 2018 mit Jen verheiratet. Nun haben Ben und die "Jenny From The Block"-Interpretin wieder zusammengefunden und feierten in diesem Jahr ihre Hochzeit. Seit der Trauung soll die beiden Frauen nun eine enge Freundschaft verbinden.

Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass J.Lo und Jen seit der Hochzeit ein gutes Team geworden seien. "Jetzt, wo J.Lo auch Jennifer Garners Kinder mit erzieht, haben sie sich besser kennengelernt und eine ganz neue Freundschaft geschlossen", plauderte die Quelle aus. Der Informant merkt an, dass Jen "nicht glauben kann, wie süß" J.Lo zu ihren Kindern sei. "Sie mögen sich", sagte die Quelle.

Bereits Anfang dieses Monats sprach J.Lo im Vogue-Interview darüber, dass die Familienzusammenführung ein Prozess sei, welcher mit viel Sorgfalt angegangen werden muss. Sie lobte Ben Affleck und seine Ex für ihre einvernehmliche Trennung. "Sie ist ein tolles Co-Elternteil und sie arbeiten wirklich gut zusammen", sagte sie im Gespräch.

KCS Presse/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022 in Paris

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer Doku, Juni 2022

Getty Images Jennifer Garner bei den Oscars, 2022

