Voll lässig: Brad Pitt zeigt sich top gestylt in New York

Brad Pitt (58) zeigt sich lässiger denn je! Der Schauspieler ist aktuell auf der Promo-Tour seines neuen Films "Babylon" an der Seite von Margot Robbie (32). Dafür ist der Mega-Star gerade in New York City unterwegs. Dass Brad sich gerne in lässigen Outfits zeigt, hat er bereits diesen Sommer auf mehreren Filmpremieren bewiesen. Nun wurde er in der amerikanischen Metropole in einem stylishen Look gesichtet.

Auf den Aufnahmen der Fotografen war der Hollywoodstar auf dem Weg zu einer Abendvorstellung seines Filmes. Brad sah in seinem Anzug so gut aus wie immer und entschied sich für ein stilvolles dunkelbraunes Outfit. Der "Once Upon A Time In Hollywood"-Darsteller glänzte in einem dunklen Jackett und trug sein weißes Hemd ohne Krawatte. Passend zum Anzug zog er schlichte braune Lederstiefel an. Aufgrund der kühlen Tage in New York wärmte er sich mit einem dunklen karierten Schal, den er locker um den Hals gewickelt hatte.

Brad schien gut gelaunt zu sein, als er die Vorführung betrat. Seine gute Laune könnte mit seiner angeblich neuen Romanze zusammenhängen. Kürzlich veröffentlichte Paparazzi-Fotos zeigten Brad bei einem Gig in Begleitung von Ines de Ramon, die Ex-Frau von Vampire Diaries-Star Paul Wesley (40).

MEGA Brad Pitt in New York City

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Paul Wesley und Ines De Ramon 2019

