Camilla würdigt Queen Elizabeth II. in emotionaler Ansprache

Queen Consort Camilla (75) findet liebevolle Worte für ihre verstorbene Schwiegermutter! Im September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich auf ihrem Anwesen in Schottland. Seitdem steht König Charles III. (74) als Monarch an der Spitze des britischen Königshauses. Auch seiner Gattin wurden durch die Ernennung ihres Liebsten zum König neue royale Verpflichtungen zuteil. Nun hielt Camilla ihre erste Rede in ihrem neuen Amt und gedenkt der Queen mit liebevollen Worten!

Am Freitag hielt Camilla eine Ansprache an die Gewinner des Commonwealth-Aufsatzwettbewerbs der Queen. "An erster Stelle möchte ich meiner geliebten Schwiegermutter gedenken, die heute in unserer aller Gedanken ist und schmerzlich vermisst wird", begann die 74-Jährige ihre emotionale Ansprache. Dabei bedankte sie sich auch für die große Anteilnahme des Volkes und die vielen Nachrichten, in denen sie und Charles in den vergangenen Wochen "großen Trost" gefunden hätten.

Kurz nach dem Ableben der 96-Jährigen teilte Camilla bereits einige persönliche Erinnerungen mit der Queen in einem bewegenden Interview. "Sie hatte diese wundervollen blauen Augen, die, wenn sie lächelte, ihr ganzes Gesicht erhellten. Ich werde mich immer an ihr Lächeln erinnern. Dieses Lächeln ist unvergesslich", schwärmte Camilla von der Königin.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla im Juni 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles im November 2022

