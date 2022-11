Herzzerreißend: Charlotte Crosbys Großmutter ist verstorben

Charlotte Crosbys (32) Herz ist gebrochen. Die einstige Geordie Shore-Darstellerin und Teilnehmerin an der UK-Version von Ex on the Beach verbrachte ihre Zeit gerne mit ihrer Großmutter. Gemeinsame Filmabende waren wohl nicht selten. Laut eigener Aussage war ihre "Little Nana" einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Jetzt teilte Charlotte die herzzerreißende Nachricht: Ihre Oma ist vor kurzer Zeit verstorben.

"Ich glaube nicht, dass meine Welt ohne dich jemals wieder dieselbe sein wird", schrieb Charlotte unter ihrem Instagram-Post, den sie ihrer verstorbenen Großmutter widmete. Auch in ihrer Story teilte die TV-Moderatorin ihre Trauer mit ihrer Community. "Ich kann nicht aufhören, ihre Videos zu schauen, mit all unseren Erinnerungen und mich daran zu erinnern, wie großartig sie war. Wie sehr ich sie geliebt habe. Wie sehr ich sie jetzt schon vermisse. Mein Herz ist so gebrochen, ich habe noch nie so einen Schmerz gespürt", schreibt die 32-Jährige und teilte dazu ein Video voller Erinnerungen mit ihrer Oma.

Einblicke in gemeinsame Momente mit ihrer Nana postete die frischgebackene Mama gerne auf ihrem Instagram-Account. Auch ihre Follower waren begeistert von Charlottes Großmutter. "Das ist wirklich das süßeste" oder: "Das ist soo süß", lauten die Kommentare unter den Beiträgen mit den Erinnerungen.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Getty Images Charlotte Crosby, Moderatorin 2017

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, ehemalige "Geordie Shore"-Darstellerin

