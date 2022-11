Süß! Charlotte Crosby gewährt ersten Blick auf Tochter Alba

Charlotte Crosby (32) platzt vor Stolz! Im Frühjahr gab die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin bekannt, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Vor wenigen Wochen war es dann so weit: Sie und ihr Partner Jakes Ankers durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Bisher hat die TV-Bekanntheit ihre kleine Alba Jean noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Doch jetzt gewährte Charlotte einen ersten Blick auf ihr Baby!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige einen süßen Clip ihrer kleinen Tochter. Voller Stolz hält die frischgebackene Mutter darin die Hand ihres Kindes. Auch einen Fuß zeigte sie in dem Video. In einer weiteren Szene streicht Charlotte liebevoll über die Haare ihres Mädchens. "Details, die ich für immer in Erinnerung behalten werde. Ich liebe dich so sehr Alba Jean", schrieb die gebürtige Britin zu den putzigen Aufnahmen. Das Gesicht ihrer Tochter zeigte sie jedoch nicht.

Wenige Tage zuvor schwärmte die Influencerin in ihrer Instagram-Story von ihrem neuen Leben als Mama. "Alles ist in Ordnung, es ist mehr als in Ordnung. Es ist einfach so ein Glücksgefühl, ein absolutes Glücksgefühl", verriet Charlotte überglücklich ihren Fans.

Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Charlotte Crosby, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Charlotte Crosby, September 2022

