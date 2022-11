Im Urlaub: Molly-Mae Hague setzt ihren Babybauch in Szene

Molly-Mae Hague (23) scheint die letzten Monate ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Vor wenigen Monaten hatte die Influencerin öffentlich gemacht, dass ihr Partner Tommy Fury und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Aktuell genießen die werdenden Eltern noch etwas Zeit zu zweit, bevor ihre Tochter voraussichtlich in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblickt. Nun setzte Molly ihren XXL-Babybauch in einem Bikini gekonnt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 23-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor dem Spiegel posiert. Dabei fällt besonders ihr runder Babybauch ins Auge, der durch das Outfit der ehemaligen Love Island UK-Kandidatin bestens zur Geltung kommt. Molly bezaubert in einem pinken Bikini, über dem sie ein weites Hemd trägt. Seinen Look rundete der Webstar mit einer rosafarbenen Sonnenbrille und einer coolen Dutt-Frisur ab. "In den letzten Wochen ist mein Bauch ordentlich gewachsen", schrieb sie in ihrer Story zu dem Post.

Bis zur Geburt ihres Babys dürfte es auch gar nicht mehr so lange dauern. Vor wenigen Wochen hatte Molly ihren Fans einige Hinweise auf den Entbindungstermin gegeben. Damals postete die Blondine ein Outfit-Pic unter dem sie verraten hatte, dass sie bald den siebten Monat erreicht hätte. Demnach dürfen Tommy und sie die kleine Maus vermutlich im Dezember oder Anfang des neuen Jahres endlich in den Armen halten.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im November 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Oktober 2022

