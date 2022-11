So fürsorglich: Prinzessin Kate zeigt ihre mütterliche Seite

Prinzessin Kate (40) verzaubert mal wieder alle um sich herum! Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wurde ihr Schwiegervater König Charles III. (74) zum britischen Staatsoberhaupt und dessen ältester Sohn Prinz William (40) damit zum direkten Thronfolger. Ebenso wie dem Enkel der Queen wurden seitdem auch dessen Frau Kate neue royale Verpflichtungen zuteil. Bei einem Besuch in einem Gemeindezentrum überzeugte die Prinzessin nun mal wieder mit ihrer hingebungsvollen Art!

Am Donnerstag machte sich Kate auf den Weg nach Reading, um ein ukrainisches Gemeindezentrum zu besuchen. Dabei erfuhr sie mehr darüber, wie die Einrichtung den Menschen hilft, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Ebenso wie die Erwachsenen verzauberte Kate auch die Kids mit ihrer liebevollen Art – und nahm sogar gemeinsam mit den Kindern an einem Kunstkurs teil. Für ihren Besuch entschied sich die 40-Jährige für ein blaues Kleid mit gelben Punkten – offenbar in Anlehnung an die ukrainische Nationalflagge.

Während Kate sich allein auf den Weg nach Reading machte, unternahm ihr Gatte William einen Solo-Trip nach Wales. Dabei machte der Thronfolger es sich zur Aufgabe, in der walisischen Hauptstadt Cardiff mehr über die Anliegen und Sorgen der heimischen Bevölkerung zu erfahren. Dennoch ist es eher eine Seltenheit, dass die Eheleute ihren royalen Verpflichtungen jeweils alleine nachkommen.

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

Getty Images Prinzessin Kate bei ihrem Besuch in einem ukrainischen Gemeindezentrum

Getty Images Prinz William bei seinem Cardiff-Besuch im November 2022

