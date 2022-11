Wie Anna Loos: Jetzt singt auch Töchterchen Lilly Liefers

Lilly Liefers (20) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern. Nicht nur Mutter Anna Loos (52) ist neben ihrer Schauspielerei auch noch Sängerin. Auch ihr Vater Jan Josef Liefers (58) hat sich mit der Musik ein zweites Standbein aufgebaut. Obwohl Lilly selbst bislang bloß durch ihre Filmrollen Bekanntheit erlangte, möchte sie nun auch ihrer zweiten Leidenschaft nachgehen. Lilly singt jetzt nämlich auch!

Mit "Edge Of Myself" feiert die 20-Jährige am 18. November ihr Gesangsdebüt. "Genauso wie Film war Musik schon immer etwas, das mich total interessiert hat", verriet sie gegenüber Bild. Dabei habe sie nie Gesangsunterricht genommen. Aber woher stammt denn dann ihre tolle Stimme? "Das kann ich vielleicht auf meine Eltern schieben", erklärte sie lachend. Vor allem aber ihre Mama Anna sei ein ausschlaggebender Punkt gewesen.

„Es ist der erste Song, den ich professionell aufgenommen habe und ich war so nervös. Die Range, also der Tonumfang, in der der Song geschrieben ist, war eine tolle Herausforderung für mich“, erzählte Lilly weiter. Ihr Gesangsdebüt ist gleichzeitig auch der Titelsong des Familien-Dramas "Die wahre Schönheit“, in dem die Schauspielerin selbst mitspielt.

