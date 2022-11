Zuckersüß: Serkan Yavuz albert mit Töchterchen Nova herum

Serkan Yavuz (29) scheint wirklich ein liebevoller Vater zu sein. Im vergangenen Mai kam der erste gemeinsame Nachwuchs des Realitystars und seiner Freundin Samira Klampfl (28) auf die Welt. Seitdem gibt der ehemalige Bachelorette-Kandidat seinen Fans auch immer wieder Einblicke in sein Papa-Dasein. So verriet er vor wenigen Wochen beispielsweise stolz, dass seine Tochter ihr erstes Wort gesagt habe. Nun teilte Serkan ein zuckersüßes Video mit der kleinen Nova.

In seiner Instagram-Story meldete sich der 29-Jährige jetzt bei seiner Community zu Wort und begann von seinem Morgen zu berichten. So erzählte der Influencer, dass er sich heute um seine Tochter kümmere, damit Samira endlich mal wieder ausschlafen kann. Im Anschluss teilte er dann einen zuckersüßen Clip, in dem er mit Nova herumalbert. Immer wieder erschreckt Serkan die kleine Maus, da sie Schluckauf hat. Doch anstatt Angst zu bekommen, scheint Nova die Faxen ihres Papas äußerst lustig zu finden. "Wie schön sie immer lacht", schrieb der TV-Star, mit einem roten Herzemoji versehen, zu dem Video. Abschließend bedeckte Serkan seinen Nachwuchs mit jeder Menge Küssen.

Wie sehr er seine Tochter liebt, machte der einstige Prominent getrennt-Kandidat bereits mehrfach deutlich. So scherzte er im vergangenen Juni beispielsweise, dass Nova ihn schon jetzt um den Finger gewickelt habe. "Ich sage dir: Sie hat mich! Mein Leben lang!", versicherte Serkan.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

