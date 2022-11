Elizabeth Debicki: Dianas Biografie half ihr bei "The Crown"

Elizabeth Debicki (32) gibt Einblicke in ihre Rolle als Prinzessin Diana (✝36). Am 9. November war es so weit: Die neue Staffel von The Crown ist nun endlich auf Netflix verfügbar. Die Fans durften sich auf einen spannungsgeladenen Konflikt zwischen Diana und Charles freuen. Sogar Dianas berühmtes BBC-Interview wurde in die Serie integriert. Zudem wurde der Cast ganz neu besetzt: In die Rolle der Prinzessin schlüpfte Elizabeth. Um diese perfekt verkörpern zu können, hatte die Schauspielerin ein Hilfsmittel.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly erzählte Elizabeth, wie ihr Dianas Biografie, an der die Prinzessin selbst mitwirkte, bei der Umsetzung der Rolle geholfen hat. Es sei "eine faszinierende und komplexe Aufgabe" gewesen. Sie fügte hinzu: "Es ist extrem ungewöhnlich, dass sich plötzlich ein Portal öffnet, durch das man Zugang zu dieser Art von Realität und emotionaler Wahrheit der eigenen Figur hat und dann Wege findet, sie als Schauspieler neu zu interpretieren." Elizabeth empfand dies als eine "reiche Erfahrung", aber auch eine echte Herausforderung. "Ich habe mir die Folge vor Kurzem angesehen und das Gefühl, dass die Art und Weise, wie Jess Hobbs Regie geführt hat, alle Teile auf wirklich befriedigende Weise zusammenbringt."

Bei der Premiere der neuen Staffel glänzte die Schauspielerin mit einem eleganten Look: Sie verzauberte in einem schwarzen, trägerlosen Kleid. Dazu trug sie eine rote Brosche und mehrere goldene Armreifen – damit zog sie alle Blicke auf sich.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Anzeige

Getty Images Elizabeth Debicki, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Elizabeth Debicki, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de