"The Crown": Alle News zur fünften Staffel der Erfolgsserie

Fans von The Crown können jetzt definitiv schon einmal anfangen, die Tage zu zählen! Denn nächsten Monat kommt die fünfte Staffel der Netflix-Serie heraus, die seit dem Jahr 2016 das Leben der britischen Königsfamilie inszeniert. Trotz der hohen Kritik, dass die Fiktion Ungenauigkeiten und teilweise Falsches erzähle, ist "The Crown" eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes. Netflix verriet jetzt weitere aufregende Details zu Staffel fünf!

Die neue "The Crown"-Staffel wird laut Netflix am 9. November Premiere feiern und voraussichtlich zehn Episoden lang seine Fans zu Tränen rühren. Ein exklusiver Teaser, der während der Tudum-Veranstaltung am 24. September enthüllt wurde, verriet laut Hollywoodlife, dass die Staffel sich mit dem spannungsgeladenen Krieg zwischen Prinzessin Diana (✝36) und dem damaligen Prinzen Charles (73) bis hin zu ihrer Scheidung beschäftigen wird. Sogar Dianas berühmtberüchtigtes BBC-Interview von 1995 soll integriert worden sein! Außerdem können sich die Serienfans auf eine komplett neue Besetzung freuen!

In der verkörpert beispielsweise Imelda Staunton (66) die Queen (✝96), Jonathan Pryce (75) wird als Prinz Philip (✝99) auftreten und Elizabeth Debicki (32) wird in die Rolle der Prinzessin der Herzen – Lady Diana – schlüpfen. "Es ist eine Traumrolle", schwärmte sie gegenüber Mirror. "Sie lebt wirklich noch in den Herzen so vieler Menschen. Ich bin überwältigt", offenbarte sie vor Drehbeginn. Dominic West (53) wird in der Serie ihren Mann Charles spielen. Dominics Sohn, Senan West, wird sein Schauspieldebüt als Prinz William (40) geben.

Anzeige

Netflix / Des Willie Josh O'Connor und Emma Corrin in "The Crown"

Anzeige

Netflix / Keith Bernstein Dominic West als Prince Charles in der fünften Staffel von "The Crown"

Anzeige

Des Willie / Netflix Emma Corrin in "The Crown"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de