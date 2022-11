Marc Terenzi und Jenny Elvers nach Trennung erstmals im TV

Jetzt trifft das Ex-Paar erstmals in der Öffentlichkeit aufeinander. Marc Terenzi (44) und Jenny Elvers (50) hatten im März dieses Jahres ihre Beziehung publik gemacht – und haben sie im Juni auch schon wieder beendet. Was war da los? Seitdem waren die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Doch jetzt wurden sie am Samstag zusammen zu einer Live-TV-Show eingeladen.

Sat.1 lud die Gewinnerin der ersten "Promi Big Brother"-Staffel Jenny mit ihrem Ex-Freund Marc auf die Couch der gleichnamigen Late-Night-Show ein. Das erste öffentliche Aufeinandertreffen seit der Trennung lief aber ausgesprochen harmonisch ab. Auch, wenn der Sänger die Schauspielerin erst ignorierte, um dem Geburtstagskind Jochen Bendel (55) ein Ständchen zu singen, begrüßten sie sich doch recht herzlich. "Du siehst schön aus", bemerkte Marc. Im Laufe des Gesprächs wird ein wenig Dart gespielt, hierbei necken sich die Ex-Freunde sogar etwas.

Nur kurz nach der Beziehung von Marc und Jenny war der Musiker schon wieder neu verliebt. Er fackelte nicht lange und angelte sich zwei Monate nach der Trennung die Radiomoderatorin Verena Kerth (41), um sie zu seiner Freundin zu machen. Zu einer neuen Liebe von Jenny Elvers ist bis zu dem Zeitpunkt nichts bekannt.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers beim Deutschen Fernsehpreis 2021 in Köln

Anzeige

RTL Marc Terenzi bei "RTL Wasserspiele"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de