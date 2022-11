Nach Patrick-Trennung: Antonia Hemmer strahlt wieder im Netz

Antonia Hemmer (22) blickt nach vorn! Immerhin hat die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin harte Tage hinter sich. Sie und ihr Freund Patrick Romer (26) haben sich getrennt. Die Beziehung der Sommerhaus-Gewinner habe dem öffentlichen Druck nicht standgehalten. Nachdem die beiden das Liebes-Aus verkündet hatten, meldete sich die Blondine unter Tränen im Netz. Jetzt scheint sie sich aber wieder beruhigt zu haben. Antonia meldete sich strahlend zurück!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 22-Jährige wieder weitaus positiver gestimmt. "Mir geht es auf jeden Fall wieder besser. Was heißt besser – den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen", ließ sie ihre Follower wissen und beendete damit ihre kurze Netzpause: "Ich habe in den letzten Tage einfach so ein bisschen Zeit für mich gebraucht, um das Ganze zu realisieren." Immerhin sei eine Trennung nie leicht. "Und wenn das Ganze auch noch öffentlich passiert, ist das, glaube ich, noch ein bisschen krasser", betonte Antonia.

Jetzt will die gelernte Kosmetikerin aber wieder täglich ihre Storys posten. "Wie sagt man so schön: Die Zeit heilt alle Wunden und das ist dann auch bei mir der Fall", ist sich Antonia sicher. In den kommenden Tagen habe sie sogar eine Freundin zu Besuch, um sich von ihrem Liebeskummer ablenken zu lassen.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

