Nach Skandal: Ex-Milliardär Kanye West muss Hausbau stoppen

Um Kanye Wests (45) Finanzen steht es wohl nicht mehr so gut. Der Rapper hat sich in den vergangenen Wochen einige Fehltritte geleistet: Mit beleidigendem, antisemitischen sowie rassistischen Verhalten sorgte der "Eazy"-Interpret für negative Schlagzeilen. Darum beendeten einige Unternehmen, wie zum Beispiel Balenciaga und Adidas, die Partnerschaft mit dem vierfachen Vater. Das Ganze zieht nun weitere Konsequenzen nach sich: Kanye musste die Bauarbeiten seines Strandhauses in Malibu abbrechen!

Der Rapper hat nach einigen Eklats seinen Status als Milliardär verloren. "Er muss seine Finanzen in Ordnung bringen, deshalb sind die Renovierungsarbeiten an seinem Haus in Malibu im Moment auf Eis gelegt", plauderte eine Quelle gegenüber The Sun aus. Außerdem berichtete der Insider, dass Kanyes finanzielle Situation insgesamt ziemlich schlecht aussehe. Dennoch haue er sein Geld auf den Kopf: Er habe mit seiner neuen Flamme in den vergangenen Monaten in einem Luxus-Hotel gelebt.

Doch die gestoppten Renovierungsarbeiten im Strandhaus sind nicht das einzige Problem. "Sein Haus in der Nähe von Kim ist ebenfalls renovierungsbedürftig und er wollte nach Monaten im Soho Warehouse Downtown einen Tapetenwechsel", verriet die Quelle. Deshalb sei Kanye momentan gezwungen, in einem Hotel zu leben.

Anzeige

Getty Images Kanye West in Los Angeles im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kanye West beim Besuch im Weißen Haus im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de