Endlich: Diese Mega-Stars sind bei "Wetten, dass..?" dabei

Auf diese Gäste können sich die Fans freuen. In zwei Wochen ist es wieder so weit: Am 19. November flimmert endlich wieder Wetten, dass..? über die deutschen Bildschirme. Thomas Gottschalks (72) Show wird an dem Samstag ab 20:15 Uhr live aus der Messe in Friedrichshafen übertragen – an seiner Seite: Michelle Hunziker (45). Jetzt wurden auch bereits einige der Star-Gäste bekannt gegeben – und unter ihnen befinden sich große Namen.

Wie ZDF mitteilte, wird es am 19. November einen Star-Auflauf geben. Unter anderem werden Hollywood-Star John Malkovich und Nationalfußballerin Alexandra Popp neben Moderator Thomas auf der Couch sitzen. Aber auch eine weitere Fußballerin ist Gast in der Sendung: Gulia Gwinn. Schauspielerin Veronica Ferres (57) und ihr Tochter Lilly Krug stehen als Wettpatinnen bereit. Außerdem darf Gottschalk Bully Herbig (54), Christoph Maria Herbst (56) und Olympiasieger Alexander Zverev (25) begrüßen.

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Robbie Williams (48) wird auf der "Wetten, dass..?"-Bühne seinen aktuellen Song "Lost" performen. Außerdem wird es eine Weltpremiere geben: Herbert Grönemeyer (66) tritt mit einem unveröffentlichten Song auf. Als Newcomer ist die kanadische Sängerin Tate McRae (19) dabei.

Getty Images Giulia Gwinn und Alexandra Popp, Profi-Fußballerinnen

Getty Images Michael 'Bully' Herbig, Comedian

Getty Images Herbert Grönemeyer, Sänger

