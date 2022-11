Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid bei Date-Night gesichtet

Wollen Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (48) das Versteckspiel bald beenden? Seit einigen Monaten wird heftig spekuliert, dass das Model und der Schauspieler ein Paar sind. Die beiden wurden des Öfteren zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet: Ende September wurden die Laufstegschönheit und der Hollywoodstar zu zweit in einem Pariser Hotel gesehen. Jetzt scheinen sie erneut ihre Zweisamkeit zu genießen – denn Gigi und Leo hatten eine Date-Night.

Die Schnappschüsse, die Page Six vorliegen, zeigen die zwei bei einem Abendessen in einem New Yorker Restaurant. Eine Bekannte des Titanic-Darstellers versuchte Leo und Gigi abzuschirmen und vor den Kameras zu verstecken. Doch vergebens: Auf den Bildern sieht man die Beauty in ein Croptop und in eine Lederjacke gekleidet. Der Oscar-Preisträger entschied sich für einen lässigen Look in Schwarz.

Die Beziehung offiziell bestätigt haben weder Gigi noch Leo, allerdings plauderte ein Insider gegenüber People aus dem Nähkästchen. Laut der Quelle sollen sich die Blondine und der Filmstar "in New York City treffen, wann immer sie können". Die beiden sollen viel Zeit in der Metropole verbringen: "Sie scheint sehr glücklich darüber zu sein, ihn zu daten. Gigi fühlt sich zu ihm hingezogen und er behandelt sie wirklich gut."

Getty Images Gigi Hadid bei den Cfda Fashion Awards

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

