So versucht Jessica Biel stressigen Mama-Alltag zu meistern

Jessica Biel (40) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Schauspielerin und Justin Timberlake (41) gelten als ein Traumpaar unter den Stars: Die "Blade: Trinity"-Darstellerin und der "Sexy Back"-Interpret sind seit 2007 verheiratet und wirken bis heute noch so verliebt wie am ersten Tag. Ihr Liebesglück wird von ihren Kindern Phineas und Silas (7) gekrönt. Da das Leben als Mama aber auch mal stressig werden kann, hat sich die Beauty eine Sache vorgenommen: Jessica versucht sich jeden Tag eine Auszeit zu nehmen!

Der Terminkalender der 40-Jährigen ist mit ihrer Arbeit als Schauspielerin und ihren zwei Kids ziemlich voll. Deshalb liege es ihr besonders am Herzen, auch einmal durchatmen zu können. In einem Interview in der "Today with Hoda and Jenn"-Show erklärte Jessica, dass der Job als Mama sowohl schön als auch herausfordernd sei. "Ich denke, es ist wichtig, sich abends mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Aber das ist gar nicht so einfach", gab sie zu und merkte an: "Ich versuche, meinen eigenen Ratschlag zu befolgen. Ich bin nicht gut darin und ich arbeite immer noch daran, diese Balance in meinem Leben zu finden."

Aber nicht nur für sich selbst nimmt sich die Schauspielerin Zeit: In einem vergangenen Interview mit ET erklärte sie, dass sie und Justin sich bis heute noch verabreden, um ihre Liebe zueinander zu stärken. "Man muss sich einfach weiterhin Zeit füreinander nehmen und sich gegenseitig zur Priorität machen. Und die Dinge tun, die man zusammen liebt", plauderte Jessica das Erfolgsrezept ihrer Ehe aus.

