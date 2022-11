"Take Me Out"-Svenja zeigt das Gesicht von Sohnemann Fin!

So sieht das Take Me Out-Baby also aus! Svenja und Steve gingen nach der Datingshow auf ein Date, verliebten sich ineinander – und gründeten sogar eine Familie zusammen. Im Januar kam Söhnchen Fin zur Welt und ist seitdem der ganze Stolz des Paares. Bisher achtete sie darauf, die Privatsphäre ihres Kindes zu schützen und zeigte sein Gesicht nicht – doch das hat sich nun geändert...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de