Überraschungsgast: Sasha spielt bei "Das Traumschiff" mit

Sasha (50) feiert sein Schauspiel-Debüt! Das Traumschiff gehört zu der beliebtesten TV-Reihe im deutschen Fernsehen. Seit 2019 spielt Schlagerstar Florian Silbereisen (41) den Kapitän Max Parger. Die Rolle der Passagiere übernehmen regelmäßig prominente Gäste. So waren zum Beispiel bereits Ekaterina Leonova (35), Caro Daur (27) und Sarah Engels (30) mit dabei. Jetzt kommt der nächste Überraschungsgast: Sasha hat eine Rolle bei "Das Traumschiff" ergattert.

"Ich wurde schon seit einiger Zeit gefragt, ob ich nicht mal mitspielen möchte, aber es hat zeitlich und inhaltlich bisher nie funktioniert", erklärte der Sänger im Interview mit Bild am Sonntag. Doch dann legten die Macher offenbar eine Geschichte auf den Tisch, die den Musiker überzeugte. Am Sonntagabend gibt der 50-Jährige um 20:15 Uhr im ZDF mit der Folge "Lappland" auf dem TV-Dampfer sein Schauspiel-Debüt.

Die Dreharbeiten auf dem Schiff überstand Sasha zwar gut, "aber an Land schaukelt es weiter", gab der "If You Believe"-Interpret zu. Ist das womöglich der Start zu einer Schauspielkarriere? "Ich würde mich freuen, hier und da noch mal eine Rolle übernehmen zu dürfen", zeigte sich Sasha nicht abgeneigt von weiteren Angeboten.

Instagram / sasha.music Sasha und sein Sohn Otto bei den Dreharbeiten zu "Lighthouse", 2022

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

Instagram / sasha.music Sasha im Mai 2022

