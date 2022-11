28 Jahre "Unter uns": Darum ist die Serie so erfolgreich!

Was ist das Erfolgsrezept von Unter uns? Die Daily Soap zählt seit 28 Jahren zum festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms – am 23. November flimmert bereits die 7.000. Folge über die heimischen Bildschirme. Einige der Stars sind selbst seit mehreren Jahrzehnten dabei. Aber was ist der Grund dafür, dass die Serie nach all den Jahren immer noch so erfolgreich ist? Das haben die "Unter uns"-Stars Promiflash verraten.

Isabell Hertel (49) spielt schon seit 1995 die Ute Weigel. Sie verriet Promiflash, dass "Unter uns" so erfolgreich ist, weil es eine Familienserie ist. "Mit den Themen Freundschaft und Zusammenhalt. Und ich glaube, damit können sich einfach viele Menschen identifizieren", erläuterte sie. Valea Scalabrino (32), die seit 2010 mit am Start ist, sieht das ähnlich: "'Unter uns' ist so erfolgreich, weil wir superviele tolle Geschichten erzählen, mit denen sich viele auch identifizieren können. Mal mehr, mal weniger realistisch, aber auch das gehört bei einer täglichen Serie dazu, um Spannung zu erzeugen." Laut Stella-Richter-Darstellerin Bettine Langehein liegt der Erfolg vor allem daran, wie reibungslos alles am Set organisiert ist und funktioniert.

"Unter uns"-Urgestein Lars Steinhöfel (36) vermutet, dass die Serie für viele Zuschauer zum Alltag gehört – schließlich seien viele damit großgeworden. Er sieht aber auch ein Problem, was die jungen Zuschauer betrifft: "Das jüngere Publikum schwindet schon mehr und es ist wichtig, dass die Serie innovative und junge Geschichten bietet. Die Zuschauer dürfen also gespannt auf die 7.000. Folge sein."

RTL / Bernd Jaworek "Unter uns"-Stars Lars Steinhöfel, Tabea Heynig und Isabell Hertel

RTL Kai Schulz Patrick Müller, Alexander Milo und Bettine Langehein bei "Unter uns"

RTL / Bernd Jaworek Lars Steinhöfel, "Unter uns"-Star

