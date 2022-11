Interview-Eklat: Was wird aus Cristiano Ronaldos Zukunft?

Was hat Cristiano Ronaldo (37) nun vor? Der Fußballstar von Manchester United hat kürzlich in einem Interview ziemlich gegen seinen aktuellen Verein geschossen. Die Verantwortlichen zogen daraus Konsequenzen und verklagen den ehemaligen Weltfußballer jetzt. Damit steht vermutlich auch fest, dass der Stürmer den Premier League-Verein noch im Winter verlassen wird – was ohnehin bereits im Sommer sein Plan war. Aber wohin verschlägt es CR7?

Es könnte sich nämlich eine bahnbrechende Rückkehr anbahnen. Cristiano stand von 2009 bis 2018 bei Real Madrid unter Vertrag – und erlebte beim spanischen Rekordmeister die Höhepunkte seiner Karriere. Sport berichtet, dass die Berater des Portugiesen bereits mit den Verantwortlichen von Real in Kontakt stehen würden. Im Gespräch soll ein sechsmonatiges Engagement Cristianos in der spanischen Hauptstadt sein.

Viermal wurde er mit den Königlichen Champions-League-Sieger, zweimal spanischer Meister und Pokalsieger. Bei seinen nachfolgenden Stationen bei Juventus Turin und Manchester United konnte er nicht ansatzweise an diese Erfolge anknüpfen. Will Cristiano jetzt noch mal richtig angreifen – gemeinsam mit Real Madrid?

Getty Images Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, Februar 2018

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo nach dem Gewinn der Champions League, 2018

