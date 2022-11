Joe Bidens Geburtstag: First Lady Jill gratuliert liebevoll

Im Weißen Haus gibt es aktuell jede Menge zu feiern! Erst am Samstag heiratete Naomi Biden, die Enkelin des US-Präsidenten Joe Biden (80) ihren Partner Peter Neal: Im Rahmen einer privaten Zeremonie im Garten des Anwesens gaben sich die beiden das Ja-Wort – natürlich im Beisein des US-amerikanischen Staatsoberhaupts. Schon am Tag darauf konnten die Bidens wieder die Sektkorken knallen lassen: Der Präsident feierte am Sonntag seinen 80. Geburtstag! Zu diesem Anlass widmete ihm First Lady Jill Biden (71) jetzt liebevolle Worte.

Via Instagram veröffentlichte die 71-Jährige nun zwei private Bilder, die sie und ihren Mann auf der Tanzfläche zeigen – und sich strahlend an den Händen halten. Dazu verfasste Jill diese süßen Zeilen: "Es gibt niemanden, mit dem ich lieber tanzen würde als mit dir. Happy Birthday, Joe! Ich liebe dich." Ihre Follower sind hin und weg davon, wie offen die First Lady ihre Gefühle zeigt. "Das ist so wunderbar, wie verliebt ihr immer noch seid!", freute sich einer von vielen Usern.

Doch wie sieht so ein Präsidenten-Geburtstag eigentlich aus? Im Fall von Biden herrlich normal! Ein weiterer Post auf Jills Kanal zeigt den 80-Jährigen umringt von seiner Familie beim Geburtstagsfrühstück im Weißen Haus – für den Ehrenmann wurden Ballons aufgehängt und seine Lieblingstorte gebacken: Geschmacksrichtung Kokosnuss.

Anzeige

Instagram / flotus Jill und Joe Biden

Anzeige

Getty Images Joe und Jill Biden, August 2020

Anzeige

Instagram / flotus Joe Biden mit seiner Familie an seinem 80. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de