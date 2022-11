Tim Allen verrät: Jay Leno geht es nach Unfall wieder besser

Geht es Jay Leno (72) etwa wieder besser? Der frühere "The Tonight Show"-Moderator erlitt Mitte November einen schweren Unfall. In seiner Garage fing eines seiner Autos Feuer und er wurde mit Verbrennungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem soll der TV-Star sich aber auf dem Weg der Besserung befinden. Wie es derzeit um Jays Erholung steht, verriet sein Kumpel Tim Allen (69).

"Jay geht es gut! Er fühlt sich besser", erklärte Tim gegenüber Entertainment Tonight. Er habe seinem alten Freund bereits einen Besuch abgestattet und dabei sei Jay bester Laune gewesen. "Wir haben ihm ein paar Autozeitschriften mitgebracht. Wir haben Witze gemacht. [...] Sein Gesicht sieht toll aus, obwohl es am Anfang ja gar nicht gut aussah", verriet der Schauspieler. Er versicherte auch, dass das Krankenhauspersonal sich sehr gut um ihn kümmert und Jay trotz der schweren Verbrennungen "glücklich" sei.

Gleichzeitig äußerte sich auch Jays behandelnder Arzt Peter Grossman zum Heilungsprozess. "Er ist ein starker Mensch", lobte der Chirurg. "Und er ist ein Mensch, der wirklich nach vorne schaut und versucht einen Weg zu finden, diese Episode seines Lebens hinter sich zu lassen." Allerdings müsse Jay sich im Moment noch erholen und sich vor allem um sich selbst kümmern, um in naher Zukunft wieder einsatzfähig zu sein.

Getty Images Tim Allen zu Gast bei Jay Leno in der "Tonight Show" 2001

HFPA / Zuma Press/ActionPress Schauspieler Tim Allen

Getty Images Jay Leno im August 2022

