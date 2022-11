Zu Elton Johns Konzert: JoJo Siwa kommt in schrillem Outfit

JoJo Siwa (19) ließ sich etwas ganz Besonderes für Elton Johns (75) Konzert einfallen. Der "I'm Still Standing"-Interpret hat zuletzt eine harte Zeit durchgemacht: Im Sommer 2021 stürzte der Brite schwer und musste deshalb an der Hüfte operiert werden. Mittlerweile geht es dem Musiker offenbar wieder besser, denn am vergangenen Wochenende gab er ein Konzert. Diesen Anlass nutzte die Sängerin JoJo, um in einem prächtigen Federkostüm zu Eltons Auftritt zu erscheinen.

Die "Dance Moms"-Bekanntheit hat wohl lange auf Eltons Konzert in Los Angeles hingefiebert, denn sie warf sich ordentlich in Schale: JoJo erschien in einem zweiteiligen orangefarbenen Anzug mit roten glitzernden Flammen darauf, der aus einer Jacke mit weiten Ärmeln und einer Schlaghose bestand. Dazu trug sie einen passenden Hut mit langen Hörnern sowie großen Flügeln aus roten und schwarzen Federn. Eine orangefarbene Brille machte das farbenfrohe Outfit der 19-Jährigen komplett.

Doch JoJo war nicht die Einzige, die sich für Eltons Auftritt herausgeputzt hat: Die Sängerin Dua Lipa (27) erschien in einem schwarzen langen Kleid mit einer großen Schleppe sowie Handschuhen, die ihr bis zum Ellbogen reichten. Auch Heidi Klum (49) war unter den Konzertbesuchern: Die Germany's next Topmodel-Jurorin entschied sich für einen schwarzen Hosenanzug, der an den Ärmeln sowie Beinen transparent und mit Spitze verziert war.

