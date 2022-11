Fragen nach Schwangerschaft machen Sarah Harrison wütend!

Sarah Harrison (31) spricht ein Machtwort! Die erfolgreiche Influencerin teilt viele Aspekte ihres Lebens mit Dominic Harrison (31) in Dubai mit ihrer Community. So durften ihre Fans sie auch während ihrer Schwangerschaften mit Mia Rose (4) und Kyla (2) begleiten. Obwohl ihre beiden Mädels ihr größter Schatz sind, stellte die Beauty zuletzt deutlich klar, dass sie und ihr Mann sich erst mal kein drittes Kind wünschen. Dass Sarah trotzdem ständig gefragt wird, ob sie denn schwanger sei, treibt sie in den Wahnsinn...

In ihrer Instagram-Story postete sie jetzt den Screenshot eines Fan-Kommentars, der sie aufgeregt hatte: "Sie ist schwanger, man sieht ihren Bauch, oder?", schrieb ein User unter einen aktuellen Beitrag. Diese Frechheit konnte Sarah nicht auf sich sitzen lassen: "Warum muss man so was immer schreiben? Muss der Bauch einer Frau immer flach sein? Meiner ist das nicht", ärgerte sich die 31-Jährige. "Und ich bin nicht schwanger."

Tatsächlich verteidigen unter dem Kommentar aber auch viele Follower Sarah. Einer schreibt: "So etwas kann man doch nicht einfach schreiben! Mal davon abgesehen, dass ja jeder von ihrer Unverträglichkeit weiß." Wovon der Fan hier spricht? Der Webstar hatte zuletzt mit Darmproblemen und Schlafstörungen zu kämpfen. Wie sich herausgestellt hat, hat sie eine Glutenunverträglichkeit.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Oktober 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2022 in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTube-Star

