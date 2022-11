Kanyes geplatzte Deals: Provoziert Kim K. hiermit ihren Ex?

Schießt Kim Kardashian (42) hier gegen ihren Ex Kanye West (45)? Seit fast zwei Jahren gehen die beiden getrennte Wege, jedoch steht die offizielle Scheidung bis jetzt noch aus. Seit einigen Monaten sorgt Kanye mit antisemitischen und rassistischen Aussagen regelmäßig für Skandale. Aus diesem Grund verlor der Rapper bereits zahlreiche Kooperationspartner. Kim teilte nun einen Schnappschuss, auf dem sie Kleidung dieser Unternehmen trägt. Will sie Kanye hiermit etwa provozieren?

Auf einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Foto posiert Kim in einem grauen Pullover der Marke Adidas. Auch ihre schwarzen Shorts sind von dem Unternehmen. Ihren Look ergänzte sie mit hohen schwarzen Balenciaga Stiefeln. Auffällig ist, dass diese beide Marken die Zusammenarbeit mit ihrem Ex vor kurzer Zeit beendet haben. Mit einem einfachen "hey" betitelte sie ihren Beitrag. Die Fans fragten sich in den Kommentaren jedoch, ob dieser Look rein zufällig entstanden sei oder es doch eine Anspielung auf Kanye gebe.

Das Kim die Mode von Balenciaga trägt, ist jedoch nicht unbekannt. Bei der LACMA-Gala vor wenigen Wochen trug der The Kardashians-Star ein schwarzes Latex-Kleid von der Marke. Kim ist seit diesem Jahr das Gesicht des Modehauses, weshalb es auf ihren sozialen Medien immer wieder Fotos von ihr in den Outfits des Unternehmens gibt.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2015

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2012 in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian, LACMA Art + Film Gala 2022

