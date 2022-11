Langeweile? Lena Gercke versucht, Freund Dustin zu pranken

Lena Gercke (34) wollte sich einen kleinen Spaß mit Dustin Schöne (37) erlauben. Seit mittlerweile drei Jahren geht das Model nun schon mit dem Regisseur durchs Leben. Aktuell erwartet das Paar zum zweiten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Offenbar wurde der Influencerin das Warten auf die Geburt ihres zweiten Kindes nun allerdings zu langweilig: Lena versuchte, ihrem Dustin einen kleinen Streich zu spielen – doch das ging nach hinten los.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige GNTM-Gewinnerin nun ein Video, in dem sie den besagten Prank festhielt. So konnten die Fans mit ansehen, wie Lena ganz vorsichtig etwas Frischhaltefolie über den Türrahmen spannte – in der Hoffnung, der 37-Jährige würde das Hindernis nicht bemerken und hineinlaufen. Doch die 34-Jährige hatte die Rechnung ohne Dustin gemacht: Als dieser kurz darauf nach Hause kam, fiel ihm die Folie sofort auf. "Ach, bist du lustig. Da hast du dich aber mit dem Falschen angelegt, mein Fräulein", versicherte der Berliner.

In dem Clip zeigt sich die ehemalige The Voice of Germany-Moderatorin noch mit einem XXL-Babybauch – ist Lena also doch noch schwanger? Seit einigen Wochen spekulieren die Follower nämlich schon, dass ihr zweites Kind längst das Licht der Welt erblickt hat. Auslöser hierfür war ein anscheinend aktuelles Foto, auf dem ihre Wölbung deutlich kleiner aussah.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke, 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin

