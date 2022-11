Ohne Kanye: Kim Kardashian könnte volles Sorgerecht erhalten

Kim Kardashian (42) hat offenbar bald einen Grund zum Aufatmen! Fast zwei Jahre ist es her, dass der Realitystar die Scheidung von Ex Kanye West (45) eingereicht hat. Die Verhandlung des Sorgerechtes der vier gemeinsamen Kinder steht noch aus. Der Gerichtstermin hierzu fand bereits vor wenigen Tagen statt, jedoch ohne das Erscheinen von Kanye. Experten behaupten nun, dass Kim den Prozess als Gewinnerin verlassen könnte – und zwar mit dem alleinigen Sorgerecht.

Rechtsexperten sprachen mit The Sun, nachdem der Musiker nicht zu seiner Aussage erschienen war. "Die Vermeidung einer Zeugenaussage in einem Rechtsstreit wird vom Richter ernst genommen, insbesondere wenn es sich um einen wiederholten Verstoß handelt", erklärte Rachel Fiset. Der Designer soll offenbar am 29. November erneut eine Gelegenheit bekommen, vor Gericht zu erscheinen. Sollte er diesen Termin wieder versäumen, könnte der The Kardashians-Star dem alleinigen Sorgerecht einen Schritt näher kommen.

Falls er nicht auftaucht, wird Kanye auch mit finanziellen Folgen rechnen müssen. "Wenn Kanye sich weigert, zu seiner Aussage zu erscheinen, könnte der Richter eine Geldstrafe verhängen und ihn zusätzlich zur Zahlung der Anwaltsgebühren verdonnern", sagte Lexie Ridgen gegenüber dem Magazin.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2019 in New York

ZapatA/MEGA Kim Kardashian mit ihren beiden Söhnen Saint und Psalm, Juni 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2015

