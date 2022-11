Thomas Gottschalk reagiert auf Kritik an "Wetten, dass..?"

Thomas Gottschalk (72) wehrt sich! Der Moderator führte am 19. November gemeinsam mit Michelle Hunziker (45) durch die diesjährige Show von Wetten, dass..?. Die kam beim Publikum wie im vergangenen Jahr besonders gut an. Rund 10,1 Millionen Zuschauer lockten die Moderatoren vor die Fernseher. Nach der Ausstrahlung hagelte es jedoch an vielen Ecken Kritik. Die lässt Thomas aber nicht auf sich sitzen!

Im Interview mit Bild nahm der 72-Jährige Stellung: "Bei 'Wetten, dass..?' läuft es immer nach dem gleichen Muster: Es freuen sich viele Leute darüber und die Quoten sind höher als woanders", ist der Entertainer sich sicher. Er regt sich über "ein paar misslungene Journalisten" auf, die das Haar in der Suppe suchen würden. "Wenn es nach denen ginge, hätte ich mich schon vor 30 Jahren weinend von meinem Job verabschiedet", weiß Thomas. Auch den Anschein seines Lispelns könne er erklären: "Das war ein technisches Problem mit dem Ton."

Kritik kassierte aber nicht nur Thomas. Auch sein Stargast Christoph Maria Herbst (56) sorgte mit einem Drogenwitz über Robbie Williams (48) für Furore. Die beiden unterhielten sich eigentlich über dünner werdendes Haar. Robbie plauderte aus, dass er seine Mähne mit Haarpuder style. Christoph machte sich daraufhin lustig: "Lieber auf die Haare, als durch die Nase ziehen", kicherte er mit Rückblick auf die Drogenvergangenheit des Sängers.

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Thomas Gottschalk spricht mit seinen Gästen von "Wetten, dass...?" im November 2022

Robbie Williams, Michael Herbig und Christoph Maria Herbst zu Gast bei "Wetten, dass...?"

