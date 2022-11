Aleks' "Temptation Island"-Gedicht: Fans sind fassungslos!

Auch diese Aktion von Aleksandar Petrovic (31) ging in die Hose! Der einstige Love Island-Kandidat testet momentan seine Beziehung mit Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. – ob sie aber am Ende gemeinsam aus der Show gehen? Denn der Muskelmann kommt der Verführerin Vanessa Nwattu immer näher. Nun schrieben sie sogar ein Gedicht, das schon fast nach einer Liebeserklärung klang. Die Zuschauer sind entsetzt von Aleks' Verhalten!

Auf dem offiziellen Instagram-Account wurde ein Meme über das Gedicht gepostet – und die Kommentarspalte platzte fast. "Das geht echt zu weit, schämt er sich überhaupt nicht?" und: "Das Schlimmste daran war, dass die beiden es ernst meinen", lauten nur zwei der kritischen Kommentare. Aleks und die Verführerin sprachen nämlich von tiefen Gefühlen, die man unter diesen Umständen nicht genießen könne.

Denn der Influencer ist ja immer noch in einer Beziehung mit Christina, die sicherlich unter diesen Szenen leidet. "Wie kann man seiner Freundin so was antun? Wieso bricht er nicht ab und macht mit ihr Schluss, anstatt sie dort so zu verletzten?", betonte ein weiterer User unter dem Beitrag.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

