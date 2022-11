Königsgemahlin Camilla trägt erstmals das Diadem der Queen

Königsgemahlin Camilla (75) tritt in die Fußstapfen der Queen (✝96). Seit dem Tod ihrer Schwiegermutter ist sie als Frau des amtierenden Königs Charles III. (74) die "First Lady" Großbritanniens. Nun absolvierte sie an der Seite ihres Mannes auch den ersten Staatsbesuch als neues Monarchenpaar, als sie den südafrikanischen Präsidenten in London empfingen. Zu diesem Anlass wählte Camilla ganz besonderen Schmuck.

Zu einem königsblauen Kleid trug sie erstmals das mit blauen Saphiren besetzte Diadem, das zuvor Queen Elizabeth gehört hatte. Diese trug es 1989 bei ihrem Besuch in Singapur und 2015 bei der Begrüßung Chinas im Vereinigten Königreich. Das Schmuckstück wurde ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts für Prinzessin Louise von Belgien gefertigt, doch diese gab es laut Daily Mail an den britischen König, um Schulden zu begleichen. 1963 wurde dem Diadem eine passende Halskette, ein Armband, drei Ringe und Ohrringe hinzugefügt. Auch diese wurden von Camilla getragen.

Auch Prinzessin Kate (40) war bei dem Staatsbesuch anwesend und trug ebenfalls besonderen Schmuck: Ihr mit Perlen besetztes Diadem und die passenden Ohrringe sollen, wie People berichtete, zu den Lieblingsschmuckstücken ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) gehört haben. Dazu trug Kate ein seidiges weißes Kleid.

Getty Images König Charles III. und Camilla bei ihrem ersten Staatsempfang 2022

Getty Images Die Frau des chinesischen Präsidenten und Queen Elizabeth II., 2015

Getty Images Prinzessin Kate beim Staatsbankett im Buckingham Palace, 2022

