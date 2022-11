Krasser Klunker: Mel B. präsentiert ihren Verlobungsring

Wow, das ist ein großer Stein an der Hand von Mel B. (47)! Das ehemalige Spice Girl hatte in den vergangenen Jahren schwierige Zeiten durchmachen müssen. Ihr Ex-Mann soll sie unter anderem körperlich missbraucht haben. Glücklicherweise läuft es aktuell wieder besser bei Scary Spice. Vergangenen Monat war ihre Verlobung mit Rory McPhee öffentlich geworden. Jetzt wurde sie mit ihrem pompösen Verlobungsring an der Hand gesichtet.

Beim Who Cares Wins Award in London trug die 47-Jährige einen wunderschönen, mit unzähligen Steinchen besetzten schwarzen Blazer. Der riesige Klunker an ihrer linken Hand glitzerte mit den Steinen auf dem Outfit der Sängerin um die Wette!

Die Britin und ihre ehemaligen Bandkolleginnen haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Kein Wunder also, dass diese sich sehr über Mels Verlobung gefreut hatten. "Emma Bunton (46) hat geweint, Mel C. (48) auch", hatte die dreifache Mutter gegenüber Hello! ausgeplaudert und hinzugefügt: "Alle haben sich für uns gefreut und gesagt: 'Wir lieben Rory, er ist fantastisch' und sie haben alle Glückwunschkarten geschickt."

Splash News/ActionPress Mel B. beim Who Cares Wins Award, November 2022

Instagram / officialmelb Mel B. im April 2017

Getty Images Die Spice Girls bei den Olympischen Spielen 2012

