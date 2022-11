Nach Gesundheitsproblemen: Sarah Harrisons Neujahrsvorsätze!

Sarah Harrison (31) hat eine schwere Zeit hinter sich! Die Influencerin ist eigentlich für ihren Gute-Laune Content bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic Harrison (31) und den zwei Töchtern strahlt sie stets in die Kamera. Doch vor einigen Monaten gab sie ganz ehrliche Einblicke in ihr Leben. Bei ihr wurde die Krankheit Leaky Gut diagnostiziert. All das scheint ihr jedoch auch etwas Gutes gebracht zu haben: Sarah hat schon jetzt ihre Neujahrsvorsätze runtergeschrieben!

In ihrer Instagram-Story ging die 31-Jährige jetzt näher darauf ein: "Gesundheit ist so wichtig, deswegen möchte ich mir und meinem Körper besonders viel Aufmerksamkeit schenken – auch mein Vorsatz für 2023." Für Sarah heißt das also eine "angepasste Ernährung, Darmaufbau, viel Wasser trinken, Bewegung und Auszeiten genießen".

Im September dieses Jahres ging es ihr gar nicht gut, wie die YouTuberin ebenfalls erklärte. Dazu teilte Sarah einen Schnappschuss aus der Zeit. "Da hatte ich null Energie, starke Schlafstörungen, Schmerzen, keinen Appetit und meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle", führte sie aus. Jedoch gehe es ihr mittlerweile viel besser.

Mia Rose und Sarah Harrison im November 2022

Sarah Harrison, YouTuberin

Sarah Harrison im September 2022

