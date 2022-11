Nach Heirat: Nimmt Sissi Hofbauer Ben Melzers Nachnamen an?

Sissi Hofbauer (26) und Ben Melzer gehen bald den Bund fürs Leben ein! Bereits seit vier Jahren sind die beiden glücklich miteinander. Im vergangenen Jahr stellte das Model der Influencerin sogar die Frage aller Fragen, im kommenden Jahr wird ganz romantisch im Sonnenuntergang auf Santorini geheiratet. Dann sind die Sommerhaus-Kandidaten also offiziell Mann und Frau – und dann wird Sissi auch Bens Nachnamen annehmen!

"Es nervt langsam, wenn ich im Hotel bin oder so und ich muss dann immer Hofbauer schreiben, dann denke ich mir, nee, das müssen wir jetzt aber auch mal ändern, das reicht jetzt auch", erzählt Ben im Promiflash-Interview schmunzelnd. Er kann es also kaum erwarten, bis seine Liebste endlich seinen Nachnamen annimmt – und auch für Sissi war von Anfang an klar, dass sie wie ihr Mann heißen will: "Das kam immer von mir aus. Es war nie so, dass Ben gesagt hat, nimmst du meinen Namen an, sondern für mich stand das von vorneherein fest."

Die beiden würden eben auf die alte Schule stehen: "Wir sind da altmodisch", stellte Ben klar. Das spiegelt sich auch sonst im Alltag des Paares wider: So betonten sie gegenüber Promiflash, dass es zu ihrem Liebesgeheimnis gehöre, dass Ben Sissi noch die Tür aufhalte und beim Essen für gewöhnlich zahle.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im September 2022 in Berlin

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer auf Santorini, Griechenland

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer

